Sky - Recupero Buongiorno, cauto ottimismo: aumentati i carichi di lavoro

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha riferito le ultime sugli infortunati in casa Napoli: "David Neres rischia un mese di stop, cercheranno di recuperarlo per il finale di stagione. Penultima o ultima giornata, difficile fare adesso una previsione sui tempi di recupero. Ovviamente è una situazione che va vagliata giorno dopo giorno, dovrebbe saltare le prossime tre giornate: Torino, Lecce e Genoa. Il Napoli perde un giocatore importante nella corsa scudetto, non ci sono sostituti di ruolo se non Okafor, che però ha avuto pochissimo spazio, abbiamo visto adattato Spinazzola, si può pensare anche al cambio sistema di gioco con la presenza dal primo minuto di Raspadori, ci penserà Conte in questa settimana di lavoro.

Però oggi a Castel Volturno hanno aumentato i carichi di lavoro per quel che riguarda il recupero di Alessandro Buongiorno, quindi trapela un cauto ottimismo sulla possibilità di averlo già domenica sera contro il Torino, la sua ex squadra. Considerando anche il forfait di Juan Jesus, per lui campionato finito, Rafa Marin ha fatto bene all’esordio in campionato da titolare, ma per quello che si è visto Buongiorno è un’altra cosa”.