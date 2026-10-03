Basket Napoli, che avvio di stagione: battuta anche la Reggiana 99-93

Il Basket Napoli batte 99-93 la Reggiana e centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup dall’inizio della stagione

Il Basket Napoli continua il suo ottimo avvio di stagione e supera 99-93 la Reggiana nella seconda giornata di campionato. Dopo un primo quarto complicato, chiuso sotto 23-34, gli azzurri guidati da Jasmin Repesa cambiano passo già nel secondo periodo e riescono poi a mantenere il controllo della gara fino alla sirena finale. Tra i protagonisti spiccano Dowtin e Jakimovski, entrambi a quota 17 punti, con Dowtin autore anche di 10 assist, mentre Brown e Caruso chiudono a 15.

Basket Napoli, che avvio di stagione!

Per Napoli si tratta della terza vittoria consecutiva dall’inizio della stagione, considerando anche il successo in Eurocup contro JL Bourg e quello in campionato contro Maxima Roma. Un avvio perfetto tra Italia ed Europa, con la squadra di coach Repesa che conferma continuità di rendimento e capacità di reagire anche nelle partite più complicate

Basket Napoli-Reggiana 99-93, il tabellino

Basket Napoli: Dowtin 17, Jakimovski 17, Brown 15, Caruso 15, Spissu 12, Faggian 8, Seljaas 7, Petruccelli 6, Tarczewski 2, Sankare 0. All. Repesa.

Reggiana: Rossato 21, Barford 12, Edwards 12, Uglietti 12, Ogbeide 10, Severini 10, Visconti 8, Thor 5, Echenique 3. All. Priftis.

Parziali: 23-34, 27-15, 26-28, 23-16.

Risultato finale: Basket Napoli-Reggiana 99-93