Napoli Basket, Dowtin vola basso: "Non guardiamo troppo avanti, pensiamo di gara in gara"

Napoli Basketball domina in Eurocup con sette vittorie consecutive ed è primo anche in campionato. Repesa alza l'asticella, Dowtin predica prudenza.

Il Napoli Basketball continua a stupire e ad alimentare ambizioni sempre più importanti. Gli azzurri hanno conquistato sette vittorie nelle prime sette partite di Eurocup, confermando un dominio netto nella competizione europea. Un rendimento straordinario che si aggiunge al primo posto in campionato e che permette alla squadra di guardare con fiducia al prosieguo della stagione. A inizio anno Jeff Dowtin aveva indicato la vittoria dell'Eurocup come strada per conquistare l'Eurolega 2027-2028, competizione alla quale il Napoli parteciperà comunque grazie a una wild card triennale.

Napoli Basketball, Repesa vuole i playoff in casa: Dowtin invita alla prudenza

Anche il tecnico Jasmin Repesa comincia a fissare obiettivi importanti. L'allenatore ha dichiarato di voler chiudere il girone di Eurocup al primo o al secondo posto, così da poter disputare i playoff davanti al pubblico di casa. Nonostante i risultati, Dowtin preferisce mantenere alta la concentrazione sul presente: "Non guardiamo troppo avanti – dice oggi il play – Abbiamo la mentalità legata alla prossima partita". La prudenza resta dunque la parola d'ordine nello spogliatoio, ma i numeri raccontano una squadra che può legittimamente coltivare ambizioni importanti sia in Italia sia in Europa.