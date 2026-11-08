Video Napoli Basket, festa azzurra a Scafati dopo la mega rimonta: squadra in delirio coi tifosi, le immagini

Napoli Basket, festa con i tifosi dopo la super rimonta contro Scafati: le immagini esclusive del nostro inviato.

Grande festa per il Napoli Basketball dopo la straordinaria rimonta nel derby campano contro Scafati. Al termine di una partita ricca di emozioni, con gli azzurri capaci di recuperare uno svantaggio arrivato fino a 18 punti, la squadra di Jasmin Repesa ha condiviso la gioia del successo con i propri sostenitori presenti al PalaMangano. Un'esultanza carica di entusiasmo dopo una vittoria conquistata con carattere e determinazione.

Napoli Basket, esplode la gioia dopo il derby: le immagini del nostro inviato

Al termine della sfida, i giocatori del Napoli si sono avvicinati al settore occupato dai tifosi azzurri per festeggiare insieme la rimonta. Un momento di grande partecipazione che testimonia il legame tra la squadra e i suoi sostenitori, protagonisti di una serata da ricordare. Le immagini raccolte dal nostro inviato a Scafati raccontano tutta la gioia dei giocatori e dei tifosi dopo un derby deciso da un finale emozionante.