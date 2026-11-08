Napoli Basket, che rimonta! Repesa: “Non moriamo mai, ma così non può succedere spesso”

Napoli Basketball rimonta 18 punti a Scafati, vince il derby e vola in testa alla classifica.

Impresa del Napoli Basket, che conquista una straordinaria vittoria nel derby campano contro la Longobardi Scafati, imponendosi in trasferta per 89-81 nella settima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, arrivati ad accumulare uno svantaggio di ben 18 punti, sono protagonisti di una clamorosa rimonta nei minuti finali, ribaltando una partita che sembrava ormai compromessa e facendo esplodere di gioia i numerosi tifosi napoletani presenti a Scafati. Un successo pesantissimo per la formazione allenata da Jasmin Repesa, che sale a 12 punti in classifica e, almeno per una notte, conquista il primo posto solitario. Un risultato ancora più significativo considerando le numerose assenze: oltre agli infortunati Jakimovski e Brown, il Napoli ha dovuto rinunciare anche a John Petrucelli, fermato da un attacco febbrile.

Repesa dopo Scafati-Napoli: “Abbiamo dimostrato di non morire mai, ma bisogna imparare da questa partita”

Al termine del derby, coach Jasmin Repesa ha commentato la rimonta dei suoi giocatori, sottolineando il grande carattere mostrato dalla squadra nonostante una prestazione complessivamente al di sotto delle aspettative. Il tecnico ha riconosciuto i meriti degli avversari e le difficoltà legate alle assenze, avvertendo però che il Napoli non potrà continuare ad affidarsi a rimonte di questo genere. “Non so cosa dire, anche Scafati meritava di vincere. Abbiamo problemi oggettivi, ci sono 3 esterni importanti fuori. Non è facile giocare senza Brown, Petrucelli e Jakimovski ogni 3 giorni. I nostri cinque non hanno reso ad alto livello. La cosa più importante, l'unica positiva, è aver mostrato grande carattere. Abbiamo confermato di non morire mai e, giocando male, siamo riusciti a cambiare la partita, con la nostra chimica che è sempre produttiva. Quello che è successo stasera non potrà succedere spesso. Bisogna imparare da questa partita. Domani partiremo per la Germania, non c'è tempo per recuperare, ma si deve competere”.