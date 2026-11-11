Napoli Basket show, 7ª vittoria consecutiva: battuto Chemnitz in EuroCup

La squadra di Repesa supera i Niners Chemnitz in trasferta e centra il settimo successo consecutivo tra campionato ed EuroCup.

Continua la marcia inarrestabile del Napoli Basket, che supera i Niners Chemnitz per 90-112 in trasferta e conquista la settima vittoria consecutiva tra campionato ed EuroCup. La squadra di Repesa resta così imbattuta nella competizione europea, con sette successi in altrettante gare. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 22-24, i partenopei cambiano passo nella seconda frazione, segnando 18 punti nei primi cinque minuti e costruendo un importante vantaggio grazie alle triple di Ramsey, Dowtin e Spissu. I tedeschi provano a reagire, ma Napoli mantiene il controllo e va all'intervallo lungo sul 41-59. Protagonisti Jeff Dowtin Jr e Jahmius Ramsey, entrambi autori di 20 punti.

La reazione di Chemnitz non basta: Napoli allunga nel finale

Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa provano a riaprire la partita e arrivano fino al -5 con Williams, King e Mikesell. Napoli, però, risponde con Petruccelli e Seljaas, mentre le triple di Spissu e Dowtin consentono agli azzurri di chiudere il terzo quarto sul 69-79. Nell'ultima frazione arriva l'allungo decisivo: Dowtin e Caruso contribuiscono a riportare il vantaggio in doppia cifra, mentre la tripla di Ramsey vale il +22 a quattro minuti dalla sirena. Nel finale i partenopei amministrano il risultato senza difficoltà e conquistano un'altra vittoria convincente, imponendosi 90-112.