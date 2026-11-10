Napoli Basket, esame Chemnitz in EuroCup! Faggian: “Vogliamo chiudere l'andata da imbattuti”

Napoli Basketball a Chemnitz per difendere l'imbattibilità in EuroCup. Repesa senza Jakimovski e Brown.

Il Napoli Basket torna protagonista in Europa e si prepara ad affrontare i Niners Chemnitz nella settima giornata del girone C di EuroCup. La sfida è in programma domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 19:00, al Messe Chemnitz, in Germania. Gli azzurri di coach Jasmin Repesa, reduci dalla straordinaria rimonta nel derby contro Scafati, vogliono chiudere il girone d'andata della competizione con un percorso perfetto. Napoli guida infatti il raggruppamento a punteggio pieno, con sei vittorie in altrettante partite, mentre i tedeschi occupano la terza posizione con quattro successi e due sconfitte. La formazione allenata da Rodrigo Pastore è ancora imbattuta davanti al proprio pubblico in EuroCup, avendo superato Neptunas, Slask e Bourg-en-Bresse. Più complicato il cammino nel campionato tedesco, dove Chemnitz è quindicesimo con due vittorie e sei sconfitte, reduce dal ko esterno contro Vechta per 99-90.

Napoli Basketball, Repesa senza Jakimovski e Brown. Faggian: “Siamo carichi, vogliamo vincere”

Per la delicata trasferta europea, Repesa dovrà rinunciare ad Andrej Jakimovski e Markel Brown, mentre John Petrucelli, assente nel derby contro Scafati, è partito regolarmente con la squadra. A dirigere l'incontro saranno gli arbitri Thomas Bissuel, Denis Hadzic e Jaroslav Pazourek. Alla vigilia della sfida, Leonardo Faggian ha ribadito la determinazione del gruppo azzurro, intenzionato a proseguire la propria striscia vincente nonostante le assenze: “Siamo carichi, vogliamo vincere per finire il girone di andata senza sconfitte. È stato importante vincere a Scafati, ma possiamo giocare molto meglio. Non saremo al completo ma siamo coesi e consapevoli che ognuno dovrà dare il proprio contributo per vincere la partita”.