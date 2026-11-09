Clamoroso Napoli Basket, scelto per l'Eurolega dal 2027! Tutti i dettagli
Il Napoli Basket si prepara a entrare nell'élite della pallacanestro europea. Il club azzurro dovrebbe ottenere una wild card triennale per partecipare all'Eurolega a partire dalla stagione 2027/28, nell'ambito dell'allargamento della competizione da 20 a 24 squadre. Una svolta storica per la società partenopea, protagonista di un progetto ambizioso e di un avvio di stagione straordinario. L'assegnazione dovrà essere approvata dal Board dell'Eurolega entro la fine di novembre, ma il Napoli sarebbe già tra le società selezionate per il nuovo format. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
Eurolega, quattro italiane dal 2027: Napoli e Virtus con wild card triennale
L'Italia diventerebbe uno dei Paesi più rappresentati nella competizione, con quattro club al via insieme alla Spagna. Oltre all'Olimpia Milano, già titolare di una licenza permanente, anche la neonata Maxima Roma dovrebbe ottenere un posto fisso, mentre Napoli e Virtus Bologna riceverebbero wild card valide per tre stagioni. I due club avrebbero inoltre una corsia preferenziale per ottenere una licenza permanente in occasione della successiva espansione a 28 squadre, prevista dal 2030. Il progetto dell'Eurolega prosegue intanto parallelamente alle trattative con la NBA, che sta lavorando alla creazione di una nuova competizione europea.
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