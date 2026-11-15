Napoli Basket, Spissu: "Repesa mi ha convinto in tre minuti ad accettare di venire qui"

Marco Spissu è uno dei pezzi da novanta del roster: con lui e gli altri l'avvio del Napoli Basketball è senza precedenti.

Marco Spissu, playmaker del Napoli Basketball, è intervenuto nel corso della puntata numero 34 di "Speak&Roll" su Radio Capri: "Già alla fine del campionato precedente di parlava di un aumento di budget da parte di Napoli, la proposta è arrivata nel momento giusto e sono contentissimo di aver sposato questo progetto"

"Non ci aspettavamo un avvio cosi forte, di certo c'è un gruppo sul pezzo. Il ritiro in Slovenia è stato un ambiente speciale, siamo stati bene assieme da subito, arriveranno le sconfitte ma noi ce la mettiamo sempre tutta, noi di certo non vogliamo fermarci e ragioniamo partita per partita"

"Si vociferava già da tempo l'ingresso di Josh Hart, se è entrato vuol dire che c'è un potenziale importante, ben vengano personaggi del genere

"Ci scherzo sempre con Willy Caruso, gli dico sempre che mi deve una parte di stipendio (ridendo, ndr). A me piace servirlo e ci capiamo molto bene. Il ritorno in nazionale è un sogno, speriamo che il CT Banchi ci tenga in considerazione"

"Coach Repesa mi ha dato molte responsabilità, in estate sono bastati tre minuti al telefono per convincermi. Ho sempre avuto la nomea di essere un allenatore in campo e poi il coach ci tiene sempre sul pezzo, che forse è la vera forza di questa squadra, migliorare sempre un qualcosa in più tra allenamento e partita

"Trieste? Sono in grandissima forma e giocano una volta a settimana, hanno talento specialmente nel quintetto titolare. Dobbiamo arginare la loro corsa in campo aperto e sarà una partita tosta

"Specialmente ad oggi ci sentiamo forti, ma restiamo coi piedi per terra Sognare ovviamente non costa nulla, ma rimaniamo saldi e pensando partita per partita"