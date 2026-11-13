Josh Hart entra nel Napoli Basket: "Mi ricorda i Knicks! Faremo qualcosa di speciale"

La stella dei New York Knicks Josh Hart investe nel Napoli Basket insieme a Matt Hillman. Per il club azzurro si apre una nuova fase di crescita.

Un nuovo ingresso di prestigio nella proprietà del Napoli Basket. Josh Hart, stella dei New York Knicks e campione NBA, è entrato nella compagine societaria del club azzurro insieme a Matt Hillman, suo socio in affari e co-conduttore del podcast "Roommates". Hart farà parte anche del consiglio di amministrazione, contribuendo allo sviluppo commerciale e sportivo della società. Un investimento importante per il Napoli, acquisito nel 2025 da Underdog Global Partners, che punta a consolidarsi ai vertici del basket europeo anche attraverso il progetto di una nuova arena.

Josh Hart: "Napoli mi ricorda i Knicks, faremo qualcosa di speciale"

Intervistato da Boardroom, Hart ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Napoli è una grande storia di rivalsa, e mi ricorda, in tanti aspetti, quello che abbiamo costruito con i Knicks". Il cestista americano ha poi sottolineato il legame con la città e le ambizioni della società: "Sono stato a Napoli ed in Costiera Amalfitana per anni, e so cosa significa per una squadra avere una tifoseria del genere". Infine, uno sguardo al futuro: "Il progetto Napoli è appena al 'primo quarto', e sono molto contento di far parte di un programma che farà qualcosa di speciale nei prossimi anni".