Napoli Basket, sold-out per la capolista! Petrucelli carica i tifosi: “Pronti ad una grande partita"

Napoli Basketball ospita Trieste davanti al pubblico delle grandi occasioni. Petrucelli carica gli azzurri.

Il Napoli Basket torna in campo per l'ottava giornata di campionato e si prepara ad affrontare la Pallacanestro Trieste in una sfida di alta classifica, in programma alle ore 17:00 all'Alcott Arena, ancora una volta sold-out. La formazione guidata da coach Repesa occupa il primo posto con 12 punti, frutto di sei vittorie e una sola sconfitta, ed è reduce dal successo ottenuto in Germania in EuroCup. Di fronte ci sarà una delle squadre più in forma del campionato: Trieste, sesta con quattro vittorie e tre sconfitte, arriva all'appuntamento forte di tre successi consecutivi, conquistati contro Verona e BC Roma in casa e sul campo della Virtus Bologna. Proprio quest'ultima vittoria ha inflitto ai bolognesi l'unica sconfitta finora rimediata in campionato.

Petrucelli: “Trieste ha talento, ma vogliamo vincere! I nostri tifosi ci danno una grande carica”

Alla vigilia della sfida, John Petrucelli ha presentato l'incontro, sottolineando le qualità degli avversari e l'importanza dell'atteggiamento difensivo e dell'intensità per conquistare un altro successo davanti al pubblico napoletano: “Ci stiamo preparando per una partita difficile con Trieste, una squadra talentuosa che viene da importanti vittorie a Bologna in trasferta e con Roma in casa. Sappiamo che non sarà facile, hanno molti tiratori, giocano veloce ma noi vogliamo vincere. Dobbiamo fare la nostra partita, difendendo, giocando con fisicità, correndo per cercare canestri facili. Stiamo lavorando per arrivare pronti alla partita, siamo contenti di giocare in casa davanti alla nostra gente. L'Alcott Arena sarà di nuovo sold out, i nostri fantastici tifosi ci danno una grande carica. Siamo pronti ad una grande partita”.