Ufficiale Napoli Basket, Alcott partner anche per l’EuroCup: Rizzetta celebra l'accordo

ALCOTT rinnova la partnership con Napoli Basketball fino al 2026/27 e accompagnerà gli azzurri nella nuova avventura in EuroCup.

ALCOTT rafforza il proprio legame con il Napoli Basketball e rinnova la partnership fino alla stagione europea 2026/27. Il marchio di abbigliamento del Gruppo CAPRI, fondato a Napoli, accompagnerà così gli azzurri anche nella nuova avventura internazionale, iniziata con il successo all’esordio in EuroCup contro il Bourg-en-Bresse. Dopo il progetto ALCOTT Arena della scorsa stagione, la collaborazione si estende dunque al palcoscenico europeo, con l’obiettivo di unire ancora di più sport, identità cittadina e un brand profondamente legato al territorio.

ALCOTT-Napoli Basketball, partnership rinnovata fino al 2026/27: Rizzetta e Colella celebrano l’accordo

Il presidente del Napoli Basketball Matt Rizzetta ha sottolineato sulle pagine del sito ufficiale del club il valore dell’intesa: “Siamo entusiasti di continuare e rafforzare il nostro percorso con ALCOTT, un partner che ha creduto nel nostro progetto e che ora condivide con noi l'entusiasmo di questa nuova avventura europea. La nostra collaborazione con il Gruppo CAPRI è un esempio concreto del tipo di relazioni che vogliamo costruire: solide partnership basate su una visione condivisa e un impegno comune per la crescita del Napoli Basketball, sia in campo che fuori. Iniziare il nostro percorso in EuroCup davanti ai nostri tifosi all'ALCOTT Arena ha reso la serata ancora più significativa. Vogliamo che la città di Napoli si identifichi sempre di più con questa squadra, anche al di fuori dei confini italiani”.

Sulla stessa linea Salvatore e Francesco Colella, CEO del Gruppo CAPRI: “Napoli è da sempre parte integrante dell'identità di ALCOTT. Sostenere il Napoli Basketball in questo nuovo percorso europeo significa continuare a essere al fianco di una squadra che rappresenta la città e che, come il nostro marchio, guarda al futuro con energia e ambizione. Dall'ALCOTT Arena all'Europa, vogliamo continuare a crescere insieme”.