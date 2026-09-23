Nuovo Mario Argento, Sindaco Manfredi apre al progetto di Rizzetta: “Massima disponibilità"

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Nuovo passo per il Mario Argento: presentato il DOCFAP, Manfredi apre al progetto di Rizzetta.

Il presidente Matt Rizzetta, in qualità di legale rappresentante della Napoli Basketball USA LLC, socio di maggioranza della S.S. Napolibasket srl, ha formalmente presentato al Comune di Napoli il DOCFAP, il documento di fattibilità previsto dalle normative per illustrare le diverse soluzioni relative alla realizzazione del nuovo Mario Argento. Il documento è stato protocollato dal Comune e rappresenta un nuovo passaggio nell’iter per la ricostruzione dello storico impianto di Fuorigrotta. Rizzetta, citato da Il Mattino, ha commentato: “Questo è un importante passo ufficiale verso l'obiettivo che ci siamo prefissi di raggiungere, grazie anche alla piena disponibilità del Comune di Napoli. Ovviamente dovremo ancora affrontare gli ulteriori passaggi burocratici del caso, ma proseguiamo nel nostro intento di voler ricostruire un impianto storico come il Mario Argento per fare un regalo alla città ed a tutta la zona di Fuorigrotta. Abbiamo sempre avuto l'idea di poter costruire qualcosa di importante. Ci vorrà sicuramente ancora del tempo, ma sognare di avere un impianto nuovo di massimo prestigio che metterà in evidenza la bellezza e la forza di Napoli su un palcoscenico globale, è davvero stimolante”.

Manfredi apre al progetto. Rizzetta porta Napoli Basketball sulla scena internazionale

Sulla stessa linea il sindaco Gaetano Manfredi: “In città finalmente ci sono grandi investimenti da parte di privati che vogliono contribuire allo sviluppo del territorio. Massima disponibilità al gruppo di Rizzetta per dare vita, secondo le procedure previste, ad una ristrutturazione del Mario Argento e di tutta la zona circostante. C'è un progetto sportivo ambizioso alle spalle, l'Amministrazione è pronta a fare la propria parte nell'interesse dei cittadini e dei tifosi”. I tempi restano però legati al complesso iter burocratico e, secondo Il Mattino, un eventuale avvio dei lavori già nella prossima primavera rappresenterebbe uno scenario particolarmente rapido. Intanto Rizzetta ha partecipato a Londra alla Deutsche Bank Sports Investment Conference, intervenendo nel panel “The Long Game: Institutional Capital”. La presenza all'appuntamento internazionale si inserisce nel percorso di crescita del Napoli Basketball, orientato ad ampliare il network del club e creare nuove opportunità sui mercati internazionali.