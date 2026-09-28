Napoli Basket dominante a Roma, coach Repesa: "Ecco cosa ha fatto la differenza"

Jasmin Repesa ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di Napoli Basket sul campo della Maxima Roma, al PalaEur.

Splendida vittoria per il Napoli Basketball che supera in trasferta la Maxima Roma per 94 a 75, nella gara valevole per la prima giornata del Campionato di Serie A, disputata ieri pomeriggio al PalaEur di Roma. La squadra di Coach Repesa gioca una grande partita mandando a segno tutti i giocatori a referto. Il miglior realizzatore è Dowtin Jr., 19 punti per lui, 16 per Jakimovski. Non hanno preso parte alla gara Ramsey e Totè, entrambi per un risentimento muscolare che sarà valutato nei prossimi giorni.

Parte bene Napoli con i canestri da 3 di Jakimovski e Dowtin Jr., Caruso segna il 2-12 costringendo Cotelli al timeout. Roma reagisce con Holiday, scambio di canestri tra Bilan e Brown, Alibegovic ai liberi porta la Maxima a -1. Nel finale di quarto Faggian porta il punteggio sul 18-21 al primo intervallo. Gli azzurri giocano una grande prima parte della seconda frazione, segnano Petrucelli, White e Tarczewski, Tyson risponde per Roma, ma è Brown a dare il massimo vantaggio, dopo il flagrant dello stesso Tyson, sul 22-38. La formazione di casa però riesce a rientrare in partita, quasi completamente dalla lunetta, dove appare infallibile, 22 su 22 nel primo tempo. Si va all’intervallo lungo sul 42-45 per Napoli. Nel terzo quarto Napoli prende definitivamente il comando della gara, Dowtin Jr. è immarcabile, insieme a Petrucelli, i canestri di Sankare e Jakimovski portano il punteggio sul 48-70. Nel finale di parziale Roma prova a riavvicinarsi con Brown, 54-71 a fine terzo quarto. Nell’ultimo parziale è Alibegovic a realizzare la tripla in partenza, primo canestro dal campo per Seljaas, Bonacini riporta la Maxima a -13. I canestri che chiudono l’incontro sono del capitano Caruso, con gli assist di Spissu, Napoli vola a +19, 64-83. Il match si chiude sul 75-94 con le triple finali di Jakimovski, White e Brown.

Dichiarazione Coach Jasmin Repesa

“È un piacere tornare a Roma, città che ho nel cuore. Ringrazio l’Ing. Toti e la famiglia per il sostegno che ho avuto nei miei anni a Roma. Nessuna squadra è stata completa in pre-season, cercare una chimica perfetta non è facile. La “chemistry”, nel basket moderno, fa la differenza, come ho sempre detto. Non esistono più i giocatori che possono vincere da soli. Oggi conta la squadra, il sistema di gioco. Noi abbiamo fatto tanti errori, specialmente nel finale del primo tempo, regalando una decina di punti senza motivo. La differenza l’ha fatta l’energia fisica e mentale messa in campo che mi ha soddisfatto molto per tutti i 40 minuti. Tarczewski ha fatto il primo allenamento mercoledì mattina con la squadra, è partito in quintetto proprio per questo, è più facile inserirlo dall’inizio. Ci ha aiutato tanto, anche a causa dei problemi di falli e degli infortuni subiti. Sono stati importanti anche i piu giovani come Faggian e Sankare, che hanno dato il loro contributo. Quando abbiamo difeso forte abbiamo trovato canestri facili, questa è una delle cose che vogliamo fare. L’attacco può migliorare ma questa è soltanto la prima partita ufficiale, con emozioni e tensioni.”

Gli azzurri torneranno in campo mercoledì prossimo all’Alcott Arena, alle ore 20:00, per la prima giornata di Eurocup contro i campioni in carica di Bourg-en-Bresse mentre sabato 3 ottobre, alle 20:30, ospiteranno Reggio Emilia, ancora all’Alcott Arena, per il secondo turno di campionato.