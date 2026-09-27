Napoli Basket, esordio da applausi! Demolita Roma in trasferta malgrado l'emergenza
Parte nel migliore dei modi il campionato di Napoli Basket. La squadra allenata da Jasmin Repesa espugna il PalaEur superando nettamente la Maxima Roma per 94-75 nella prima giornata di Serie A. Un successo ancora più significativo considerando le assenze di Jahmi’us Ramsey e Leonardo Totè, che hanno ridotto fin dall'inizio le possibilità di rotazione a disposizione del tecnico.
Napoli vince malgrado l'emergenza
La situazione si complica ulteriormente praticamente all'avvio della partita. Kaleb Tarczewski accusa infatti un problema a un dito della mano in seguito a un contatto nella prima azione del match. Il centro statunitense prova a restare in campo, ma riesce a giocare complessivamente soltanto nove minuti. Il dito viene subito fasciato e, secondo le prime informazioni, anche immobilizzato con una stecca. Le condizioni di Tarczewski dovranno adesso essere valutate per stabilire l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Nonostante l'emergenza, Napoli riesce comunque a dominare la trasferta romana e a cominciare il campionato con una convincente vittoria.
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