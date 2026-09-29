Napoli Basket, notte storica in EuroCup. Rizzetta: “Napoli ambita da tutto il mondo"

Napoli Basketball torna in Europa dopo quasi vent’anni: domani l’esordio in EuroCup contro Bourg-en-Bresse.

Serata storica in arrivo per il Napoli Basket, pronto a tornare protagonista in Europa. Domani, alle 20:00 all’Alcott Arena, la squadra di Jasmin Repesa affronterà i francesi del Cosea JL Bourg-en-Bresse nella prima giornata del Girone C di EuroCup. Napoli arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto a Roma all’esordio in Serie A e giocherà per la prima volta davanti al proprio pubblico in questa stagione. Di fronte ci saranno i campioni in carica della competizione, reduci dalla sconfitta per 106-103 dopo un supplementare contro Saint Quentin nella prima giornata della Pro A francese.

Rizzetta: “Si ritorna finalmente a respirare profumo d'Europa in città dopo quasi venti anni”

Alla vigilia dell’esordio, il presidente Matt Rizzetta ha sottolineato il significato della serata per il basket napoletano: “Alla vigilia di uno storico appuntamento come quello del ritorno in Europa del Basket a Napoli, voglio salutare e ringraziare tutti i tifosi, le istituzioni, e gli sponsor, che stanno affiancando la società in questa affascinante avventura, assicurandole grande fiducia. Si ritorna finalmente a respirare profumo d'Europa in città dopo quasi venti anni e l'impegno, anche in proiezione futura, che la nostra società ha intrapreso, è proprio rivolto ad una crescita costante del Napoli Basketball con l'obiettivo prefissato che stabilmente squadra e società siano sempre più protagonisti in Italia ed in campo continentale.

Napoli ormai è diventata una città ambita da tutto il mondo con le sue meravigliose bellezze naturali, i suoi contribuiti culturali e sociali, la sua accoglienza inimitabile, e soprattutto i milioni di tifosi napoletani che incitano come nessun’altra tifoseria. Il successo clamoroso dell' America's Cup e Napoli nominata Capitale Europea dello Sport, ne è stata un'ulteriore riprova. Quindi mi piacerebbe accogliere sempre più tifosi accanto alla squadra che, con la sapiente ed esperta guida di Coach Repesa, ha già dato importanti segnali della sua forza, della sua qualità e del suo spessore. Continuiamo a divertirci tutti insieme in questo meraviglioso e spettacolare progetto e forza Napoli Basketball".