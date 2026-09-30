Napoli Basket, Repesa non si accontenta dopo l’impresa: “Dobbiamo migliorare”

Repesa commenta il successo del Napoli Basket sul Bourg: soddisfazione per la vittoria, ma il coach chiede miglioramenti.

Il Napoli Basket inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino nel Gruppo C di EuroCup, superando 84-76 il JL Bourg-en-Bresse. Una vittoria dal grande valore per la squadra di Jasmin Repesa, arrivata al debutto europeo davanti al proprio pubblico contro i campioni in carica. Il tecnico, però, non si è lasciato trascinare dall’entusiasmo del risultato e ha individuato diversi aspetti sui quali intervenire: “È stata una partita importante per molti motivi. Era la nostra prima partita europea dopo vent'anni, il nostro debutto in casa, contro i campioni in carica, dopo un'ottima vittoria a Roma. Abbiamo vinto, e questa è sicuramente la cosa più importante, soprattutto perché siamo riusciti a regalare ai nostri tifosi qualcosa da festeggiare”.

Repesa: “Dobbiamo avere la giusta energia per tutti i 40 minuti”

L’allenatore ha quindi analizzato ciò che non ha funzionato nonostante il successo: “Tuttavia, non sono soddisfatto della nostra prestazione. Non abbiamo iniziato bene la partita e non abbiamo giocato un buon quarto periodo. Dobbiamo avere la giusta energia fisica e mentale per tutti i 40 minuti. Ci sono state molte interruzioni che ci hanno impedito di trovare il nostro ritmo. Dobbiamo assolutamente migliorare”. Infine, Repesa ha voluto sottolineare il contributo del pubblico: “Voglio anche fare i complimenti ai nostri tifosi. Erano il nostro sesto giocatore in campo”.