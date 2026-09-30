Napoli Basket, impresa al debutto in EuroCup! Battuti i campioni del Bourg: Dowtin MVP
Esordio europeo da ricordare per il Napoli Basket, che inaugura il proprio cammino in EuroCup superando per 84-76 il JL Bourg, campione in carica della competizione. La squadra di Jasmin Repesa parte con grande personalità e arriva all’intervallo con dieci lunghezze di vantaggio, aumentando il margine fino al +15 nella ripresa. I francesi reagiscono e al 36’ riescono a riportarsi fino al -4, ma Napoli non perde lucidità e, spinta dal grande pubblico, gestisce il finale conquistando una vittoria di prestigio.
Dowtin MVP con 19 punti, Spissu perfetto dall’arco
Protagonista della serata Jeff Dowtin, MVP con 19 punti in 25 minuti. Importante anche il contributo di Marco Spissu, autore di 12 punti con un perfetto 3/3 da tre, mentre Seljaas e Jakimovski chiudono entrambi a quota 11. Da sottolineare anche la prestazione di John Petrucelli, che va oltre i 6 punti messi a referto nei 30 minuti trascorsi sul parquet. Per Napoli arriva così il modo migliore per celebrare il ritorno in Europa: una vittoria contro i campioni in carica che apre nel migliore dei modi l’avventura in EuroCup.
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