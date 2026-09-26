Napoli Basket, esordio a Roma. Laughlin: “Non ci tireremo indietro di fronte a nessuno”

Napoli Basket debutta in Serie A contro la Maxima Roma. Laughlin: “Non ci tireremo indietro di fronte a nessuno”.

La stagione del Napoli Basket prende ufficialmente il via domani con la trasferta contro la Maxima Roma, valida per la prima giornata del campionato di Serie A. La sfida si disputerà al PalaEur di Roma, con palla a due fissata alle 18:15. Dopo l’ultima amichevole precampionato disputata a Strasburgo, gli azzurri sono pronti per un esordio subito impegnativo contro una formazione che, come Napoli, prenderà parte alla prossima EuroCup, al via la prossima settimana. L’incontro sarà diretto dagli arbitri Attard, Paglialunga e Bartolomeo.

Laughlin: “Non ci tireremo indietro di fronte a nessuno”

Alla vigilia dell’esordio è intervenuto il direttore generale James Laughlin: “Siamo orgogliosi di come è stata costruita questa squadra. Crediamo fermamente nei nostri giocatori e nello staff tecnico. Siamo consapevoli che il livello della Serie A si è alzato, con molti club impegnati in competizioni internazionali e che hanno fatto investimenti significativi. Non ci saranno partite facili in questo campionato. Inizieremo domenica a Roma contro il Maxima, una squadra di EuroCup con una rosa ben strutturata. Saranno pronti a giocare in casa. Lo saremo anche noi. Non ci tireremo indietro di fronte a nessuno, né in casa né in trasferta. Vogliamo rappresentare questa città e i napoletani con grinta e determinazione, dalla prima all'ultima partita della stagione. Questa città merita una squadra che sappia competere e non mollare mai. Siamo pronti”.