Accostato al Napoli in passato, Lacroix va al Chelsea per quasi 60mln
Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Maxence Lacroix dal Crystal Palace. Il difensore francese si trasferisce ai Blues al termine di un’operazione dal valore complessivo di 52 milioni di sterline, andando a rinforzare il reparto arretrato della squadra londinese. L’accordo era stato definito nelle scorse ore e ora è arrivata anche la conferma ufficiale del trasferimento.
Lacroix sceglie il Chelsea: firmato il nuovo contratto
Il centrale ha completato le formalità dell’operazione firmando mercoledì il suo nuovo contratto a lungo termine con il Chelsea. Il club inglese punta sulle caratteristiche fisiche e sulle qualità difensive del francese, individuato come un elemento importante per il presente e il futuro della rosa. Dopo l’esperienza al Crystal Palace, Lacroix è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia dei Blues.
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