Prima pagina Kolo-Alajbegovic, Tuttosport: "Colpo e colpaccio, finalmente cose da Juve"

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"Colpo e colpaccio, finalmente cose da Juve". È questo il titolo scelto da Tuttosport per celebrare il doppio affare in dirittura d'arrivo dei bianconeri. Il club torinese è infatti vicino a chiudere le operazioni che porteranno a Torino Randal Kolo Muani e Alajbegovic, due innesti ritenuti fondamentali per rafforzare la rosa e dare ulteriore qualità alla squadra in vista della nuova stagione.

Mancini guarda al futuro con l'Italia

Nella parte bassa della prima pagina trovano spazio anche le dichiarazioni di Roberto Mancini, tornato alla guida della Nazionale italiana. Il commissario tecnico ha parlato della nuova avventura in azzurro, spiegando di voler riconquistare la fiducia dell'ambiente dopo l'addio del 2023. Un ritorno vissuto con grande motivazione e con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo vincente, lasciandosi alle spalle le polemiche del passato.