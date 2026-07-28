Prima pagina Caos Figc, Tuttosport: "Nazionale, Mancini o Conte dopo la farsa"

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"Mancini o Conte dopo la farsa": è il titolo scelto da Tuttosport per raccontare il momento di caos che coinvolge la Nazionale italiana. Dopo le recenti turbolenze e il ridimensionamento del progetto tecnico, prende forma l'ipotesi di affidarsi a uno dei due allenatori di maggiore esperienza per aprire un nuovo ciclo azzurro. Nel frattempo, per il ruolo di direttore tecnico cresce la candidatura di Giorgio Chiellini, figura ritenuta in grado di garantire competenza e conoscenza dell'ambiente.

Comuzzo verso il Torino, Stones pronto per l'Inter

In chiave mercato trovano spazio anche le operazioni dei club. Il Torino sarebbe vicino a Pietro Comuzzo, giovane difensore seguito con interesse dai granata per rinforzare il reparto arretrato. Intanto l'Inter avrebbe definito l'arrivo di John Stones, centrale inglese proveniente dal Manchester City, destinato a portare esperienza e qualità alla difesa nerazzurra in vista della nuova stagione.