Ct Italia, Corriere dello Sport: "Mancini: tornato per vincere"
La Juventus prepara un doppio colpo di mercato dal valore complessivo di 90 milioni di euro. È questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport, che mette in evidenza l'avanzamento delle trattative per Randal Kolo Muani e Alajbegovic. Due operazioni considerate strategiche dalla dirigenza bianconera, pronta a regalare nuovi rinforzi a Spalletti per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.
Mancini: "Sono tornato per vincere"
Nella parte alta della prima pagina trovano spazio anche le parole di Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico, tornato sulla panchina azzurra, ha lanciato un messaggio chiaro sulle proprie ambizioni: «Sono tornato per vincere». Una dichiarazione che trasmette fiducia e determinazione, confermando l'obiettivo di riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale dopo il suo ritorno alla guida della selezione azzurra.
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