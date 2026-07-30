Prima pagina Juve show, La Gazzetta dello Sport: "Doppio colpo per Spalletti. Milan su Soulé"

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La Juventus prova a piazzare il doppio colpo di mercato. Come evidenzia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero è sempre più vicino a chiudere per Randal Kolo Muani e per Alajbegovic, due operazioni che potrebbero regalare a Igor Tudor rinforzi importanti in vista della nuova stagione. I contatti proseguono e la fiducia cresce con il passare delle ore.

Il Milan guarda in casa Roma

Sul fronte rossonero, invece, prende quota la pista che porta a Matías Soulé. L'esterno offensivo della Roma è finito nel mirino del Milan, alla ricerca di un profilo in grado di aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto avanzato. Al momento si tratta di un interesse concreto, con il club di via Aldo Rossi che segue da vicino gli sviluppi della situazione per valutare l'eventuale affondo nelle prossime settimane.