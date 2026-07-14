Prima pagina Ct Italia, Tuttosport conferma: "Nazionale, sale Pirlo"

vedi letture

"Nazionale, sale Pirlo" è il titolo di apertura scelto da Tuttosport. L'ex campione del mondo continua a guadagnare posizioni nella corsa alla panchina dell'Italia e il suo profilo viene considerato con crescente attenzione per guidare gli azzurri. La candidatura dell'ex allenatore della Juventus prende quota e potrebbe rappresentare una soluzione per inaugurare un nuovo ciclo tecnico.

Inter, emergenza sulla fascia destra

In casa Inter, invece, il quotidiano parla di una squadra "sfasciata" sul versante destro. Dopo la partenza di Palestra, anche Khalaili è destinato a non rappresentare più un'opzione per quella corsia, costringendo il club a tornare sul mercato. La dirigenza nerazzurra è quindi al lavoro per individuare un nuovo esterno in grado di colmare il vuoto e garantire ad allenatore e squadra una soluzione affidabile sulla fascia destra in vista della nuova stagione.