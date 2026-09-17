Allegri voleva Gabriel Jesus, lui segna sempre: 2 gol in 3 partite col Barcellona

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Tre partite e due gol: è questo il bilancio di Gabriel Jesus da quando è arrivato al Barcellona. L’attaccante brasiliano ha avuto un impatto positivo in Spagna, trovando subito la via del gol e confermando le qualità che avevano attirato l’attenzione di diversi club. Tra questi c’era anche il Napoli, che aveva seguito con interesse la situazione del giocatore. Il suo nome era stato valutato dalla società azzurra e, secondo quanto emerso, anche Massimiliano Allegri aveva espresso il proprio gradimento per l’attaccante.

Dal possibile Napoli al rendimento in Spagna

Oggi Gabriel Jesus si sta mettendo in mostra con la maglia del Barcellona, dove ha iniziato la sua nuova esperienza con numeri già significativi. Due reti nelle prime tre presenze rappresentano un avvio incoraggiante e raccontano di un giocatore capace di lasciare subito il segno. Il brasiliano sta quindi sfruttando al meglio le opportunità ricevute, diventando rapidamente un elemento da tenere in considerazione nelle rotazioni offensive del club catalano. Per il Napoli resta così il rammarico di aver seguito da vicino un profilo che piaceva e che aveva raccolto anche il consenso di Allegri.