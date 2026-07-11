Ambrosino sempre più vicino al ritorno al Modena, la situazione

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L’attaccante cresciuto nel Napoli va verso il ritorno in prestito al Modena in Serie B dopo l’esperienza della scorsa stagione.

Giuseppe Ambrosino appare sempre più vicino al ritorno in Serie B con la maglia del Modena: come rivelato dal giornalista milanese Nicolò Schira, sarebbe previsto un incontro la prossima settimana per chiudere l'affare in prestito con opzione d'acquisto, che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. Contratto fino al 2031 (1+4)

Dopo non aver inciso e colpito nello scacchiere di Antonio Conte, Ambrosino a gennaio ha scelto Modena dove ha totalizzato 15 presenze e due reti. Ora potrebbe riprendere il proprio percorso proprio da lì. A curare la trattativa è il direttore sportivo del Modena Nereo Bonato e gli agenti del giovane azzurrino.