Asse Fiorentina-Napoli? Ceccarini: "Ai viola piace Lang, il Napoli segue Dodò"
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Napoli, Ceccarini: "Accordo con Zeballos, ora Manna tratta col Boca. Lang può partire"
Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "La società azzurra è pronta ad accogliere un nuovo esterno offensivo. Il direttore sportivo Manna ha praticamente raggiunto un accordo con Zeballos che il Boca ha messo fuori rosa vista la decisione di non rinnovare il contratto.
Ora serve l’ultimo tassello: trovare l’intesa con il club argentino. Un’operazione non facile ma che a breve potrebbe sbloccarsi. Con Zeballos ci sarà sicuramente un’uscita, attenzione in questo caso a Lang, che piace alla Fiorentina. E a tal proposito il Napoli segue sempre Dodo, che i viola potrebbero vendere per una cifra intorno ai 15 milioni di euro".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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