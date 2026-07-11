A lungo seguito dal Napoli, Adeyemi firma con il Barcelona

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A lungo seguito dal Napoli dopo la partenza di Kvaratskhelia, Karim Adeyemi è ormai un nuovo giocatore del Barcelona.

Il tedesco è stato autorizzato ad effettuare le visite mediche e porrà la firma sul contratto la prossima settimana a Barcellona. Affare considerando le cifre tra il club blaugrana e quello tedesco: €22m per il trasferimento, €7m di bonus, ed il 20% di rivendita.

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