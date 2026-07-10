Rinnovi Di Lorenzo e Vergara, Schira: "Cresce la fiducia, previsto incontro decisivo"

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Napoli fiducioso per i rinnovi di Di Lorenzo e Vergara: incontro decisivo la prossima settimana.

Il Napoli accelera sul fronte rinnovi. Il club azzurro sta lavorando per blindare due pedine considerate importanti per il presente e per il futuro della rosa. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la società è fiduciosa di riuscire a definire a breve i prolungamenti contrattuali di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara, confermando la volontà di dare continuità al progetto tecnico.

Vertice decisivo la prossima settimana

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti con l'obiettivo di chiudere entrambe le trattative. Il Napoli punta a trovare l'intesa definitiva sia con il capitano Giovanni Di Lorenzo sia con il giovane Antonio Vergara, così da mettere nero su bianco i nuovi accordi e allontanare qualsiasi incertezza sul loro futuro in maglia azzurra.