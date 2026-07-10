Hasa-Frosinone, trasferimento a un passo: ultimi dettagli sulla formula

vedi letture

Luis Hasa verso il Frosinone: il Napoli definisce gli ultimi dettagli dell'operazione.

Luis Hasa è sempre più vicino al Frosinone. Il centrocampista di proprietà del Napoli potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Serie B, con il club ciociaro che sta intensificando i contatti per definire l'operazione. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X.

Si definisce la formula del trasferimento

La trattativa è ormai nelle battute finali e le parti stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli relativi alla formula dell'affare. Se non emergeranno ostacoli nelle prossime ore, Luis Hasa lascerà il Napoli per trasferirsi al Frosinone, dove avrà l'opportunità di trovare maggiore continuità e minutaggio.