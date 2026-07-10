Si avvicina una doppia cessione, Sky: contatti tra Napoli e Frosinone

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Napoli, Hasa e Zerbin verso il Frosinone: proseguono i contatti tra i club.

Il Napoli continua a lavorare sul fronte delle uscite per alleggerire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra i calciatori destinati a lasciare Castel Volturno ci sono anche Luis Hasa e Alessio Zerbin, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti al termine della scorsa stagione. Il club azzurro è impegnato nella ricerca della soluzione migliore per consentire ai due giocatori di trovare maggiore continuità e, allo stesso tempo, liberare spazio in organico.

Frosinone in pressing per Hasa e Zerbin

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Frosinone, neopromosso in Serie A, è al lavoro per assicurarsi entrambi i calciatori. Hasa è reduce da una stagione positiva alla Carrarese, dove ha collezionato 26 presenze e 5 gol in Serie B, mentre Zerbin torna dall'esperienza alla Cremonese con 33 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. La trattativa è in corso e, come riportato dall'emittente satellitare, "proseguono i contatti" tra il Napoli e il club ciociaro per definire il doppio trasferimento.