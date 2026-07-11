Dodo obiettivo del Napoli ma si inserisce un club inglese

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Il Nottingham Forrest è alla ricerca di un terzino destro e ha avuto contatti con il giocatore della Fiorentina già seguito dal Napoli

Il Napoli continua a lavorare su più tavoli, ma le prossime operazioni in entrata restano strettamente legate alle cessioni. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c'è Dodo, anni 27, in scadenza nel 2027, per il quale il club azzurro ha già impostato e praticamente definito l'intesa con il giocatore. I contatti sono stati positivi e la trattativa ha fatto registrare progressi significativi, ma prima di poter affondare il colpo sarà necessario creare spazio all'interno della rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Dodo aspetta Napoli, ma non all'infinito

L'entourage dell'esterno brasiliano ha ribadito la disponibilità del calciatore a vestire la maglia del Napoli, pur chiarendo che l'attesa non potrà prolungarsi oltre misura. L'accordo tra le parti è ormai vicino, ma resta subordinato alle uscite che il club dovrà completare nelle prossime settimane. La dirigenza, infatti, considera prioritario sfoltire l'organico prima di chiudere nuovi acquisti. Per questo motivo la trattativa con Dodo resta in stand-by, con il Napoli chiamato ad accelerare sul fronte delle cessioni per evitare il rischio che il giocatore possa prendere in considerazione altre destinazioni.

Le sirene inglesi: si inserisce il Nottingham Forrest

Il Nottingham Forest ha messo gli occhi su Dodô. Il club inglese vuole rinforzare la corsia di destra e ha avuto un primo contatto con la Fiorentina. Il brasiliano si è affermato stagione dopo stagione, diventando un punto fisso della Fiorentina. Nello scorso campionato, Dodô ha faticato - come tutta la squadra - a rendere ad alti livelli. Nel finale di stagione, i viola hanno ritrovato la strada che li ha condotti alla salvezza. Al termine della stagione, il tabellino del terzino recita 45 presenze tra campionato e Conference League, 1 gol e 3 assist.