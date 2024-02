Anche a Bari il cambio in panchina ha peggiorato tutto: pure Marino via, spunta Cannavaro

Il cambio in panchina sembra aver peggiorato la situazione anche a Bari.

TuttoNapoli.net

Il cambio in panchina sembra aver peggiorato la situazione anche a Bari. L'avventura di Pasquale Marino sembra già arrivata al capolinea ed è clamorosa la candidatura per l'eventuale sostituzione: il tecnico biancorosso è a rischio, stando a La Gazzetta del Mezzogiorno il successore potrebbe essere Fabio Cannavaro. Nella serata di ieri, scrive il sito del quotidiano, è andata in scena una telefonata fra De Laurentiis e Polito. Oggi, intanto - si legge su Tuttobari - dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'esonero di Marino.