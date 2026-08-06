Bari, schiarita sul San Nicola, per ora firmato un accordo trimestrale: cifre e dettagli

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In attesa della concessione definitiva dello stadio San Nicola, il Comune di Bari ha sottoscritto con la SSC Bari della famiglia De Laurentiis un accordo di comodato d’uso modale precario a titolo oneroso della validità di tre mesi. Fino al 1° novembre, al club di Luigi De Laurentiis spetteranno le spese relative alla manutenzione ordinaria dell’Astronave di Renzo Piano, per un importo pari a 197mila euro, a cui si aggiungerà anche un canone mensile di 5mila euro relativamente ai mesi di agosto, settembre e ottobre, riportano i colleghi di Telebari.it

Fino ad oggi, tra le mani della società di via Torrebella c’è stata solo la lettera di disponibilità dell’impianto firmata lo scorso giugno dal sindaco Vito Leccese, oltre alla proroga dell’accordo sull’affidamento dello stadio che era valido per i concerti e che ha permesso alla squadra biancorossa di allenarsi all’interno del San Nicola, dopo il ritiro di Roccaraso. Per i prossimi tre mesi, quindi, non ci sarà una concessione ‘a gettone’ di presenza calcolato su ogni singola partita giocata in casa dal Bari. Parallelamente, il San Nicola sarà anche nella disponibilità della SS Monopoli 1966 che disputerà nello stadio barese le prime partite del prossimo campionato, in attesa dei lavori di restyling della struttura casalinga