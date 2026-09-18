Ufficiale

Conferenza Allegri prima di Fiorentina-Napoli: data e orario

Conferenza Allegri prima di Fiorentina-Napoli: data e orario
Oggi alle 11:10Brevi
di Fabio Tarantino

Due giorni alla sfida contro la Fiorentina allo stadio Franchi con il calcio d'inizio alle ore 12.30. L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri presenterà Fiorentina-Napoli in conferenza stampa domani alle ore 15. 