Film sul Centenario, stamattina la presentazione con ADL: seguila live su Tuttonapoli
Previsto oggi l’incontro stampa per l'inizio delle riprese del film del Centenario del Napoli prodotto da Filmauro, da un’idea di Aurelio De Laurentiis, soggetto di Mimmo Carratelli e Maurizio De Giovanni.
L'evento si svolgerà venerdì 18 settembre alle ore 11 presso il Magnolia sito in Vico Belledonne a Chiaia n. 11. Parteciperanno il Presidente De Laurentiis, il regista Massimiliano Pacifico, gli attori Gino Rivieccio, Antonio Orefice, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito e Maurizio De Giovanni che ha anche curato la sceneggiatura.
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