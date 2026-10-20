Il Bodo infila di nuovo il Napoli a difesa schierata: è 2-2 al 62'

Il Bodo infila di nuovo il Napoli a difesa schierata: è 2-2 al 62'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:30Brevi
di Davide Baratto

Il Bodo/Glimt fa 2-2 al minuto 62, con un gol simile al primo. Con il Napoli a difesa schierata, la squadra norvegese palleggia con pazienza in attesa del varco giusto, per poi imbucare improvvisamente: stavolta è il centravanti Helmersen a venir servito a centro area per poi calciare a rete.