Il Napoli torna avanti! McTominay vola in cielo e fa doppietta
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Il Napoli torna in vantaggio al minuto 75! Cross a rientrare di Politano, Scott McTominay vola in cielo, sovrasta il difensore e di testa segna la doppietta che vale il 3-2 sul Bodo/Glimt.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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