Il Napoli torna avanti! McTominay vola in cielo e fa doppietta

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Oggi alle 22:37Brevi
di Davide Baratto

Il Napoli torna in vantaggio al minuto 75! Cross a rientrare di Politano, Scott McTominay vola in cielo, sovrasta il difensore e di testa segna la doppietta che vale il 3-2 sul Bodo/Glimt.