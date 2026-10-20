Pranzo Uefa tra Napoli e Bodo: dono ai norvegesi prima della Champions

Si è svolto oggi al ristorante Palazzo Petrucci, in via Posillipo a Napoli, il consueto pranzo istituzionale UEFA tra le delegazioni di SSC Napoli e FK Bodø/Glimt, in occasione della sfida di UEFA Champions League tra i due Club.

A rappresentare le due società, il Presidente di SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e il Presidente del FK Bodø/Glimt Inge Henning Andersen. All’incontro, tenutosi in un clima di cordialità e nel segno del fair play, hanno partecipato il Delegato UEFA Christian Kofoes ed Erling Hoem, Ministro Consigliere e Vice Capo Missione dell’Ambasciata di Norvegia a Roma.

Nel corso del pranzo, SSC Napoli ha donato alla delegazione norvegese “Il Corsiero del Sole”, scultura in bronzo policromo del Maestro Antonio Nocera, realizzata per la UEFA Champions League 2026/27. Ispirata allo storico emblema azzurro, l’opera celebra la storia e l’identità del Club e rinnova il legame con l’artista, nato nella scorsa stagione.