Sondaggio - Torna a sorridere il Napoli, battuto il Bodo! Chi è stato il migliore in campo? Vota qui

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Vince la sua prima gara del 2026 in Champions League il Napoli di Massimiliano Allegri che batte il Bodo Glimt per 4-2: super prestazione di McTominay
Il Napoli torna a vincere! Grande prova degli azzurri che battono il Bodo Glimt 4-3. Dopo il primo ed il secondo vantaggio il Napoli si fa riprendere due volte da un coraggioso Bodo ma nel finale Scott McTominay si carica la squadra sulle spalle e sigla il gol vittoria di testa. Gioia anche per Giovane che propizia l'autogoal del 4-2. Nel finale il Bodo non si arrende e sigla il definitivo 4-3.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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