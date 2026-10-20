Sondaggio - Torna a sorridere il Napoli, battuto il Bodo! Chi è stato il migliore in campo? Vota qui

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Ieri alle 22:55Brevi
di Daniele Rodia
Vince la sua prima gara del 2026 in Champions League il Napoli di Massimiliano Allegri che batte il Bodo Glimt per 4-2: super prestazione di McTominay

Il Napoli torna a vincere! Grande prova degli azzurri che battono il Bodo Glimt 4-3. Dopo il primo ed il secondo vantaggio il Napoli si fa riprendere due volte da un coraggioso Bodo ma nel finale Scott McTominay si carica la squadra sulle spalle e sigla il gol vittoria di testa. Gioia anche per Giovane che propizia l'autogoal del 4-2. Nel finale il Bodo non si arrende e sigla il definitivo 4-3.

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