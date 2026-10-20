De Bruyne illumina, McTominay torna al gol: il Napoli va all'intervallo sul 2-1

De Bruyne illumina, McTominay torna al gol: il Napoli va all'intervallo sul 2-1TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:45Brevi
di Davide Baratto

Kevin De Bruyne sta illuminando in Champions League. Bellissima imbucata del belga al 41' a trovare McTominay in area: da pochi passi Scott riesce a battere il portiere del Bodo/Glimt con l'aiuto di una deviazione. Il Napoli torna in vantaggio e va all'intervallo sul risultato di 2-1 a favore.