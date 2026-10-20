Che avvio del Napoli! Gran gol al volo di Politano: azzurri avanti dopo 1 minuto

Che avvio del Napoli! Gran gol al volo di Politano: azzurri avanti dopo 1 minutoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:01Brevi
di Davide Baratto

Che inizio del Napoli contro il Bodo/Glimt in Champions League! Passa poco più di un minuto di gioco: cross dalla sinistra di Spinazzola, a centro area Matteo Politano si coordina al volo e trova una traiettoria imparabile per il portiere. La squadra di Max Allegri è già in vantaggio.