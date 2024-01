Cagliari, la curva omaggia Gigi Riva: "Oggi invece so che era un destino..."

La curva del Cagliari ha omaggiato Gigi Riva, scomparso pochi giorni fa, con uno striscione: "Oggi invece so che era un destino. So che stavo andando a casa mia"

All'Unipol Domus durante la partita tra Cagliari e Torino, ci sono stati momenti di grande commozione, per la recente scomparsa del grande Gigi Riva. "Rombo di tuono", così era soprannominato, è stato simbolo della squadra sarda, conquistando l'unico Scudetto della sua storia e diventando successivamente presidente onorario.

Al minuto 11, in riferimento al suo numero di maglia, lo stadio si è fermato per un momento di raccoglimento accompagnato dagli applausi dei tanti presenti e da uno striscione della curva, che citava: "Oggi invece so che era un destino. So che stavo andando a casa mia".