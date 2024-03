Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: parte la Juve alle 12.30, chiudono due big-match

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 17 marzo. È il giorno dei big match: Inter-Napoli e Atalanta-Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 17 marzo 2024. È finalmente il giorno di Inter-Napoli, in programma alle 20:45. Per la Serie A in campo anche lo scontro diretto tra Atalanta e Fiorentina (ore 18:00) e le altre big: la Juventus attende in casa il Genoa (ore 12:30), il Milan sarà impegnato a Verona contro l'Hellas (ore 15:00) mentre la Roma ospiterà il Sassuolo (ore 18:00). Ma non solo: si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono tanti gli appuntamenti internazionali

10.45 Milan-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.15 Volendam-AZ (Eredivisie) - MOLA

12.30 Juventus-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Como-Napoli (Serie A femminile) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00 Brest-Lilla (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA

13.00 Atalanta-Frosinone (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

13.45 Chelsea-Leicester (FA Cup) - DAZN

14.00 Siviglia-Celta (Liga) - DAZN

14.00 Pro Sesto-Triestina (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Ancona-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Olbia-Recanatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Pineto-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.30 Heerenveen-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

15.00 Verona-Milan (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 West Ham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO

15.00 Bologna-Empoli (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Monza-Sassuolo (Campionato Primavera) - SILIVE

15.30 Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.15 Ascoli-Lecco (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Las Palmas-Almeria (Liga) - DAZN

16.15 Villarreal-Valencia (Liga) - DAZN

16.15 Gubbio-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.30 Manchester United-Liverpool (FA Cup) - DAZN

16.45 Sparta-Ajax (Eredivisie) - MOLA

17.30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT UNO

18.00 Zona Serie A - DAZN

18.00 Atalanta-Fiorentina (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Roma-Sassuolo (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.30 Rayo Vallecano-Betis (Liga) - DAZN

18.30 Duisburg-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN

18.30 Taranto-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.30 Casertana-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Fermana-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Arzignano-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Alessandria-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

19.00 Casa Pia-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.00 New England-Cincinnati (MLS) - APPLE TV

20.00 PSV-Twente (Eredivisie) - MOLA

20.45 Inter-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Montpellier-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

20.45 Vis Pesaro-Cesena (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

20.45 Foggia-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Monterosi-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Monopoli-Turris (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

21.00 Atletico Madrid-Barcellona (Liga) - DAZN

21.30 Sporting-Boavista (Campionato portoghese) - DAZN

22.30 River Plate-Gimnasia La Plata (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA