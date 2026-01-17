Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Sassuolo, gioca anche la Primavera
In questo sabato 17 gennaio prosegue la 21ª giornata di Serie A, che vede andare in scena tre match importanti per le zone alte della classifica: alle ore 15:00 Udinese-Inter, alle18:00 Napoli-Sassuolo e alle 20:45 Cagliari-Juventus. In campo anche la Primavera degli azzurrini alle 11:00 in casa della Cremonese. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 17 GENNAIO
11.00 Cremonese-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Cesena-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.00 Levante-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN
12.30 Parma-Milan (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Juventus-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Manchester United-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Real Madrid-Levante (Liga) - DAZN
14.30 Juventus Next Gen-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Benevento-Casarano (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Dolomiti Bellunesi-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Cittadella-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pianese-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Trento-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Udinese-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Empoli-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Monza-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Padova-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Verona-Atalanta (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO
15.00 Monza-Torino (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Fiorentina-Genoa (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Borussia Dortmund-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Liverpool-Burnley (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
16.00 Chelsea-Brentford (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Tottenham-West Ham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Sunderland-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Leeds-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
16.15 Maiorca-Athletic (Liga) - DAZN
16.30 Ajax-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV
17.00 Egitto-Nigeria (Finale 3°-4° posto Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
17.00 Lens-Auxerre (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW
17.15 Reggiana-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Guidonia-Livorno (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Campobasso-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Ospitaletto-Triestina (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Lumezzane-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Pro Patria-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.00 Napoli-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Napoli-Como (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Nottingham Forest-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Lipsia-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.30 Osasuna-Oviedo (Liga) - DAZN
18.30 Al Nassr-Al Shabab (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
19.30 Bari-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Fortuna Sittard-PSV (Eredivisie) - COMO TV
20.30 Hertha-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
20.45 Cagliari-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Union SG-Mechelen (Campionato belga) - DAZN
21.00 Betis-Villarreal (Liga) - DAZN
21.00 Hearts-Falkirk (Coppa di Scozia) - COMO TV
21.05 Angers-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.30 Rio Ave-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
