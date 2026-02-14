Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 25ª di Serie A, c'è Inter-Juve

In questo sabato 14 febbraio continua la 25ª giornata di Serie A, che prevede tre match quest'oggi: Como-Fiorentina alle ore 15:00, Lazio-Atalanta alle 18:00 e Inter-Juventus alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 14 FEBBRAIO

11.00 Lecce-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Cremonese-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Como-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

12.30 Ternana-Genoa (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Genoa-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Hertha-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

13.15 Burton Albion-West Ham (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

14.00 Espanyol-Celta (Liga) - DAZN

14.30 Cavese-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Benevento-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Cosenza-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Casarano-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Monopoli-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Giugliano-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

14.45 Milan-Fiorentina (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

15.00 Como-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Modena-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Palermo-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sampdoria-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Bologna-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Lazio-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Dinamo Zagabria-Istra (Campionato croato) - COMO TV

15.30 Werder-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

16.00 Southampton-Leicester (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Burnley-Mansfield (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Manchester City-Salford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Norwich-West Bromwich Albion (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Port Vale-Bristol City (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.15 Getafe-Villarreal (Liga) - DAZN

17.00 Marsiglia-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

17.15 Catanzaro-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Siracusa-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Foggia-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Picerno-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.00 Lazio-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.15 Charleroi-Gent (Campionato belga) - DAZN

18.30 Stoccarda-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

18.30 Siviglia-Alaves (Liga) - DAZN

18.30 Al Fateh-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.45 Newcastle-Aston Villa (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

19.30 Cesena-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Ajax-Fortuna Sittard (Eredivisie) - COMO TV

20.45 Inter-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Real Madrid-Real Sociedad (Liga) - DAZN

21.00 Liverpool-Brighton (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

21.05 Paris FC-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW