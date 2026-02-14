Prima pagina
Corriere dello Sport: "Domani sera Napoli-Roma: Batistuta a Trigoria carica Malen"
"Domani sera Napoli-Roma: Batistuta a Trigoria carica Malen". Apre in questo modo la sua prima pagina odierna "Il Corriere dello Sport" in edicola quest'oggi. La leggenda giallorossa in visita al centro di allenamento di Trigoria incontra Malen, la nuova punta di Gasperini in piena forma.
Spazio centrale per il derby d'Italia con "La tesi di Chivu", l'altro super-match della giornata è Inter-Juventus in programma questa sera alle 20:45. Gli uomini di Chivu sono alla ricerca della prima vittoria contro una big dopo il pessimo rendimento nel girone d'andata.
Copertina Alisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..." di Pierpaolo Matrone
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
