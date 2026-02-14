Prima pagina

Corriere dello Sport: "Domani sera Napoli-Roma: Batistuta a Trigoria carica Malen"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Brevi
di Daniele Rodia

"Domani sera Napoli-Roma: Batistuta a Trigoria carica Malen". Apre in questo modo la sua prima pagina odierna "Il Corriere dello Sport" in edicola quest'oggi. La leggenda giallorossa in visita al centro di allenamento di Trigoria incontra Malen, la nuova punta di Gasperini in piena forma.

Spazio centrale per il derby d'Italia con "La tesi di Chivu", l'altro super-match della giornata è Inter-Juventus in programma questa sera alle 20:45. Gli uomini di Chivu sono alla ricerca della prima vittoria contro una big dopo il pessimo rendimento nel girone d'andata.