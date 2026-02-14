Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Colpo di genio, Modric porta il Milan a -5"
"Colpo di genio, Modric porta il Milan a -5" apre così la sua prima pagina "La Gazzetta dello Sport" in edicola oggi. Il pallone d'oro croato viene giustamente celebrato per il suo bellissimo gol che ha deciso Pisa-Milan terminata 1-2.
Spazio anche per Inter-Juventus, il derby d'Italia nella sera di San Valentino. Una gara da tanti temi caldi: dallo scudetto, alla corsa Champions League con Lautaro vs Yildiz per un piatto ricco.
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
