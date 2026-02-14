Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Colpo di genio, Modric porta il Milan a -5"

Oggi alle 08:20Brevi
di Daniele Rodia

"Colpo di genio, Modric porta il Milan a -5" apre così la sua prima pagina "La Gazzetta dello Sport" in edicola oggi. Il pallone d'oro croato viene giustamente celebrato per il suo bellissimo gol che ha deciso Pisa-Milan terminata 1-2.

Spazio anche per Inter-Juventus, il derby d'Italia nella sera di San Valentino. Una gara da tanti temi caldi: dallo scudetto, alla corsa Champions League con Lautaro vs Yildiz per un piatto ricco.