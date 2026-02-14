Prima pagina

Il Mattino: "Conte e Gasperini vista sull’Europa, domani il big match"

Oggi alle 08:00
di Daniele Rodia

"Conte e Gasperini vista sull’Europa, domani il big match" si legge sulla prima pagina de "Il Mattino" in edicola quest'oggi. Una gara fondamentale per le speranze scudetto del Napoli ma anche e soprattutto per blindare il posto in Champions League.

Spazio in prima pagina anche per Milano Cortina 2026 con lo splendido percorso della Moioli nello Snowboard cross che dall’ospedale arriva a vincere la medaglia di bronzo.